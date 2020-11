“O povo mudou”, diz vereador eleito na fronteira com 342 votos

O professor de educação física Marcelo Martins foi o terceiro candidato mais votado

Por SELES NAFES

Terceiro vereador mais votado na cidade de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, o professor de educação física Marcelo Martins, de 37 anos, já tinha tentado se eleger vereador em outras duas campanhas, mas, com a população cada vez mais descrente dos políticos, a missão era para lá de complicada.

Desta vez, com um discurso diferente, de que pode ajudar o município a captar recursos federais, coisa que pouco parlamentar municipal se dispõe a fazer, Marcelo conseguiu 342 votos, o suficiente para representar a cidade no parlamento durante quatro anos pelo DEM.

O que mudou em relação às outras campanhas? Por que dessa vez deu certo?

O povo mudou

Como assim?

O povo no Oiapoque está criterioso, e muito carente de vereador que traga benefícios. Mas passei a ser visto como uma liderança articulada, especialmente com a bancada federal, sobretudo com os senadores Davi (DEM) e Lucas (PSD)

Qual contribuição você vai dar para Oiapoque?

Vou fazer o que o prefeito também deve fazer, que é ajudar a captar recursos para obras. O vereador tem o papel de criar leis e fiscalizar, mas onde eu chegava as pessoas diziam que iam votar em mim por causa da minha proximidade com a bancada

Como é essa relação?

Sou recebido por todos os deputados federais e senadores

Qual a prioridade a partir de fevereiro?

Pedir uma reunião com o prefeito para combinarmos quais serão as prioridades. Precisamos de escolas. Vão ser quatro anos assim, de articulação. Para mim, não tem isso de encostar a barriga na mesa e só receber.