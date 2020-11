Oiapoque: PF prende 5 por boca de urna

Quatro homens e uma mulher estavam com material e carro com propaganda em frente a um local de votação

Cinco pessoas foram presas em flagrante, na tarde deste domingo (15), na cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá. A Polícia Federal informou que elas estavam fazendo boca de urna em frente a um local de votação.

O flagrante ocorreu durante ronda dos policiais, que perceberam um grupo de pessoas com camisas de candidatos e material de campanha, que no dia da eleição é crime com pena de até 1 ano de reclusão.

Também havia um carro com propaganda de um candidato a prefeito.

Os acusados, sendo quatro homens e uma mulher, foram presos e conduzidos até a Delegacia de PF em Oiapoque, onde foi lavrado um termo circunstanciado que os obriga a participar de uma audiência judicial para decidir o caso.

Foi a terceira prisão do dia, pela PF, por crime eleitoral.