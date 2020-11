Os menos votados vitoriosos

Casos ocorreram em Pracuúba e Serra do Navio, onde vereadores foram eleitos com 60 e 78 votos

atualizado às 14h55min

Por SELES NAFES

O candidato Frank Nelson (PSB) é um dos novos vereadores da pequena Pracuúba, cidade a 274 km de Macapá. Os 3.544 eleitores escolheram no domingo (15) seus 9 representantes no parlamento e Frank foi eleito com apenas 78 votos, sendo um dos vereadores vitoriosos com a menor quantidade de votos em todo Estado. Em Serra do Navio, o resultado foi ainda mais surpreendente: dois vereadores foram eleitos com pouco mais de 60 votos.

No caso de Frank Nelson e outros candidatos menos votados, e mesmo assim eleitos, isso ocorre quando um partido elege um vereador cada vez que atinge o coeficiente eleitoral, que é o número de eleitores dividido pela quantidade de vagas.

No caso de Pracuúba, o coeficiente é 393 votos. Se o partido alcançou 787 votos, então dois representantes são eleitos.

Em Santana, por exemplo, o 2º maior colégio eleitoral, com quase 80 mil eleitores, o menos votado foi Adelson Rocha (PCdoB), com 548 votos, quase metade que obteve Jailson Santos (Solidariedade, 1035 votos), que não conseguiu ser eleito.

Veja os menos votados em todo o Amapá

Santana

Adelson Rocha (PCdoB), 548 votos

Mazagão

Professora Lucimar (PSD), 271 votos

Laranjal do Jari

Índio Operador (Pros), 261 votos

Oiapoque

Dr Yuri Alesi (PSD), 174 votos

Pedra Branca do Amapari

Irmão Cardoso (PCdoB), 173 votos

Porto Grande

Julianne Fontenele (Pros), 164 votos

Itaubal

Rosico (PSD), 157 votos

Amapá

Pastor Diego (PSL), 151 votos

Calçoene

Pucuiu (Solidariedade), 135 votos

Tartarugalzinho

Professor Alessandro (PSD), 138 votos

Ferreira Gomes

Negão Taxista (PSD), 128 votos

Cutias

Jânio Mourão (Podemos), 126 votos

Vitória do Jari

Igor Michel (PL), 92 votos

Pracuúba

Frank Nelson (PSB), 78 votos

Serra do Navio

Professora Eli (DEM), 62 votos

Emerson /Abacaxi (DEM), 60 votos

