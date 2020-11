Pais choram morte de filho dono de extensa ficha criminal

O filho do c asal, Gegê, estaria disparando tiros na rua quando foi denunciado por moradores. Foto: Olho de Boto

Um foragido da justiça morreu, no início da manhã deste sábado (28), durante uma troca de tiros com policiais militares.

Jhemysson Willian Pereira Ribeiro, o Gege, de 29 anos, entrou em confronto com policiais do 6º BPM, numa casa localizada entre os bairros Nova Esperança e Santa Rita, em Macapá.

Considerado pela polícia como um bandido de alta periculosidade, Jhemysson era dono de uma extensa ficha criminal. Respondia a pelo menos 10 processos e tinha passagens por tráfico drogas, furto e um roubo que terminou em sequestro.

O criminoso estava em uma casa localizada na Avenida José Gomes Bezerra com a Rua Santa Rita, quando foi surpreendido após a polícia ser informada que ele estaria efetuando disparos em via pública.

“Estava hostilizando os moradores com uma arma de fogo, e um popular acionou a equipe”, informou o tenente Adervan.

De acordo com a PM, ao avistar os militares, Jhemysson tentou fugir pelos fundos da residência ,mas a região já estava cercada. Mesmo assim, ele decidiu pelo enfrentamento e foi baleado.

“A equipe se protegeu e adentrou a casa”, relatou o oficial. O Samu confirmou o óbito no local.

Ao lado do corpo, a perícia recolheu a arma utilizada no confronto, um revólver com três munições intactas e duas deflagradas.

O delegado plantonista do Ciosp do Pacoval, Leonardo Alves foi comunicado e compareceu ao local.

Os pais de Jhemysson Willian Pereira Ribeiro também estiveram no local do confronto, e ficaram muito emocionados ao ver o corpo do filho sendo retirado pelos peritos.