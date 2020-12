Para tentar fugir, traficante pula de altura de 4 metros e quebra os pés

Prisão e apreensão ocorreram no Bairro Santa Rita, na região Central de Macapá. Mais de meio quilo de drogas foi apreendido.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um traficante de nome não divulgado pela polícia sofreu uma grave lesão ao tentar fugir de uma abordagem da equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), na tarde desta segunda-feira (30). Além da prisão, os policiais apreenderam 600 gramas de skank e crack.

Segunda a Polícia Civil, os investigadores chegaram ao endereço do suspeito, uma quitinete na avenida Almirante Barroso, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá, por volta de 13h.

O traficante percebeu a chegada da polícia e tentou fugir rapidamente, pulando pela janela do imóvel só de cueca. Ele caiu de uma altura de 4 metros e acabou quebrando os dois pés. Foi socorrido pelos policiais e levado ao Hospital de Emergências (HE), onde deverá passar por cirurgia.

Segundo a DTE, o homem preso é integrante de uma facção criminosa e era responsável pelo tráfico no bairro do Marabaixo, na zona oeste de Macapá. Um mês atrás, a esposa dele foi flagrada por agentes da DTE com mais de 2 kg de drogas no Marabaixo. Ela era, de acordo com a DTE, responsável pelo cadastro das mulheres da facção.