Parque gerador térmico começa a ser montado em Macapá

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre acompanha de perto os trabalhos de instalação de postes elétricos para receber energia dos geradores térmicos.

Compartilhamentos

Técnicos e operários da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) e da Eletronorte iniciaram os trabalhos para montar a estrutura de base que abrigará um temporário parque de gerador térmico de energia elétrica em Macapá.

Neste domingo (15), eles começaram a instalação dos postes para receber os geradores. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que participou da articulação para a vinda das máquinas para ajudar a suprir a carga após o apagão no Amapá, acompanha de perto os trabalhos.

Conforme anunciado, a Eletronorte comprou, de forma emergencial, 45MW (25MW para a subestação de Santana e outros 20MW para a de Santa Rita), após autorização do governo federal. Esta contratação extraordinária é o que falta para o restabelecimento de 100% da energia.

A geração térmica vai atuar até que o problema na subestação da LMTE, na zona norte de Macapá, onde ocorreu o incêndio que provocou o apagão, seja resolvido permanentemente, com a instalação de dois transformadores redutores de tensão que estão a caminho da capital do Amapá.

“Também as três balsas com as novas usinas contratadas pela Eletronorte começam a chegar neste domingo (15) a Macapá. Embarcações, com os geradores, passaram hoje por Almerim, no final desta manhã. Estamos mais perto da solução”, afirmou Davi Alcolumbre.