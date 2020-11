Passageiro de aplicativo é executado

Erick Alan, de 24 anos, morreu no HE. Carro foi atingido por vários tiros

Por OLHO DE BOTO

O passageiro de um carro de aplicativo foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (23), depois de cair numa emboscada na zona sul de Macapá.

A vítima, Erick Alan Fontes Tavares, de 24 anos, já respondia a processo por roubo. Ele havia chamado a corrida no Bairro Perpétuo Socorro e, ao desembarcar no local indicado, na Travessa Pedro Afonso da Silveira, no Bairro do Muca, foi recebido a tiros por um homem de estatura mediana, que usava moletom.

O motorista procurou a delegacia e relatou que estava parado, esperando o pagamento da corrida, quando ouviu os tiros. Em seguida, o passageiro correu e entrou no carro.

Percebendo a aproximação do atirador, o motorista acelerou, mas o criminoso continuou a disparar. A lataria do veículo e o vidro traseiro foram perfurados, mas o motorista não se feriu. Já Eric Tavares foi levado ao Hospital de Emergência, mas não resistiu.

A região onde ocorreu o ataque já foi palco de outros três homicídios. Segundo a polícia, o modus operandi sempre é o mesmo: as vítimas são atraídas e mortas a tiros.

A motivação e a autoria do homicídio então sendo investigadas pela Polícia Civil.