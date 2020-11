Patrícia pede mais fundo eleitoral para campanha e vira alvo de críticas

Pedido virou arma na campanha de outro candidato, o deputado Antônio Furlan

Por SELES NAFES

A candidata à prefeita de Macapá, Patrícia Ferraz (Podemos), pediu oficialmente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permissão para receber mais recursos do fundo eleitoral para a campanha. O pedido foi mostrado na propaganda do também candidato Antônio Furlan (Cidadania), e confirmado pelo Portal SelesNafes.Com.

O ofício é datado de 15 de novembro, e foi assinado pelo advogado da campanha, Waldenes Barbosa, ao presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso. O pedido foi feito quando as datas da eleição estavam definidas em 13 e 27 de dezembro. Depois disso, as datas foram modificadas para 6 e 20 de dezembro.

No ofício, a campanha de Patrícia pede a “reabertura do teto financeiro para arrecadação e despesas, considerando a prorrogação dos compromissos assumidos e que devem ser aditivados”. Traduzindo: mais dinheiro público dos fundos eleitoral e partidário, que representaram 100% da arrecadação dela neste primeiro turno.

Esta semana, o TSE aumentou o teto em cerca de R$ 500 mil para todos os candidatos a prefeito, mas Furlan decidiu atacar a candidata lembrando que o pedido que ela fez contradiz o próprio discurso de Patrícia, que sempre se posicionou contra o fundo eleitoral por ser composto de dinheiro público. Entre os candidatos que mais pontuam em pesquisas, a própria Patrícia foi a que mais arrecadou do fundo, mais de R$ 1,350 milhão.

Josiel vem em segundo, com R$ 1,230 milhão; Capi em terceiro, com R$ 995 mil; e Furlan em quarto com pouco mais de R$ 550 mil. Esses são os nomes que mais têm pontuado em pesquisas.

O ataque de Furlan pode ser visto como uma tentativa de derreter Patrícia diante do eleitorado, já que os dois estão empatados em segundo lugar nas pesquisas, e tentam se credenciar para disputar o 2º turno com Josiel Alcolumbre (DEM), que vem liderando as últimas rodadas.

O Portal SelesNafes.Com procurou a campanha da candidata Patricia Ferraz para que ela comentasse o assunto, mas até o fechamento ainda não houve resposta.