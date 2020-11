“Perdemos nosso maior ídolo”, diz argentino radicado no Amapá sobre Maradona

José Carlos Molino tem 61 anos e mora em Santana, a 17 km de Macapá desde 1987. Ele falou ao Portal SelesNafes.Com sobre o sentimento da perda do craque Diego Maradona, que morreu nesta quarta-feira

Aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, faleceu Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores de futebol de toda a história. Para a Argentina, como nos contou José Carlos Molino, Maradona era o maior ídolo do povo daquele país do cone sul.

Molino tem 61 anos e mora no Amapá desde 1987. O consultor e agente de comércio exterior diz gostar muito de futebol e acompanhava a carreira de Diego Armando desde 1978, quando o fantástico jogador começou a despontar da Argentina para o mundo.

Mas ele não tem dúvida em afirmar que foi no mundial do México, de 1986, no clássico contra a Inglaterra, que Maradona fez os gols que tornaram este um dos jogos mais importantes da história do futebol.

Além da grande partida dentro de campo, havia ainda todo o contexto político que envolvia os dois países. Em 1982, a Argentina reivindicou para si a propriedade integral das Ilhas Malvinas, localizadas no Atlântico Sul e ocupadas pelo Reino Unido desde 1833. O conflito conhecido como a Guerra das Malvinas durou cerca de três meses e terminou com a vitória inglesa, que passou a ocupar totalmente as ilhas.

Molino conta que até hoje esse é um fato que chateia os argentinos, algo que nunca se resolveu. Mas naquele 22 de junho de 1986, Diego iria dissipar parte desse revanchismo e, ao mesmo tempo, marcar seu nome de vez na história do esporte mais popular do mundo.

O jogo tinha toda essa aura de revanche. E dentro de campo, Maradona não poderia ter sido mais genial. Fez o primeiro gol com a mão, o que ficou conhecido como “la mano de Dios” (a mão de Deus) e em seguida fez o gol, reconhecido por todos os amantes de futebol como o maior gol das copas do mundo.

A Inglaterra ainda diminuiu no final, mas não foi o suficiente para parar Diego e a seleção Argentina, que naquele mundial conquistou o bicampeonato.

Molino falou sobre esse dia. Ouça:

“A gente estava em Buenos Aires, eu trabalhava na época em um banco do Estado de Santa Fé, que tinha sede em Buenos Aires. Lembro muito bem, a gente compartilhou com vários companheiros de trabalho, e lógico foi uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande e eu acho que foi a primeira vez que Maradona me fez chorar. Os dois gols tem um significado muito grande”, relata.

Polêmico

Certa feita, o escritor uruguaio Eduardo Galeano escreveu que Maradona era o mais humano dos deuses. E era.

Não bastasse sua genialidade dentro de campo, fora das quatro linhas Maradona também chamava atenção. Na vida pessoal, seus problemas com álcool e outras drogas eram de conhecimento público.

Politicamente, gostava de se posicionar. Era fã do médico e revolucionário Argentino Che Guevara e amigo pessoal de Fidel Castro, dentre outros políticos com matizes de esquerda. Na Argentina, era peronista.

Apaixonado pelo Boca Juniors, Diego entrou para história. Molino tem uma definição categórica sobre como devemos lembrá-lo:

“Depois, aconteceram um monte de coisas que a gente não julga. Muitas vezes quando a pessoa chega ao nível dele como ídolo, aqueles que acompanhamos, tratamos de entender, de justificar ou de aceitar o que está errado. Por isso ninguém é capaz de julgar tudo isso, a gente aceita. Esse foi um golpe muito grande. Agora vamos tratar de lembrar os melhores momentos dele. É a melhor forma de acompanhar uma situação como essa. Hoje é um momento muito triste para a Argentina e para todos aqueles que gostamos de futebol”, finalizou José Carlos Molino.

Foto de capa: Divulgação/José Molino