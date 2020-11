PF apreende dinheiro e faz 2ª prisão por transporte de eleitores

As duas prisões ocorreram em Santana. Desta vez, uma motorista foi presa levando 3 eleitores, além de dinheiro e material de propaganda

Policiais federais fizeram a segunda prisão do dia por transporte irregular de eleitores. O flagrante ocorreu no início da tarde deste domingo (15), na cidade de Santana, município a 17 km de Macapá e 2º maior colégio eleitoral do Estado, com quase 80 mil eleitores.

A prisão ocorreu durante abordagem de policiais federais e uma equipe do Grupo de Repressão ao Crime Organização (Gaeco) do Ministério Público do Estado. O alvo foi um carro dirigido por uma mulher que transportava duas mulheres e um homem que estavam indo para um local de votação.

Durante buscas no veículo, foram encontrados dinheiro e material de propaganda de um candidato a vereador que não teve o nome divulgado.

“A mulher admitiu que fazia propaganda para certo candidato e no veículo que ela conduzia foram achadas uma lista de possíveis outros eleitores que seriam transportados, como também quantia em dinheiro acomodada na parte interna de uma das portas do veículo”, informou a PF em comunicado.

A motorista foi levada para a sede da PF, em Macapá, onde foi autuada em flagrante. Os passageiros prestaram depoimento e foram liberados.

Pela manhã, a PF já havia prendido um motorista no porto de Santana que havia apanhado cinco eleitores que desembarcaram do município paraense de Gurupá.