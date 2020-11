No capítulo 22 de Jeremias, o profeta diz que os líderes não devem oprimir o povo e nem derramar sangue inocente

Nota do EDITOR

]No podcast de meditações bíblicas desta terça-feira (17), o pastor Josué de Almeida mostra como a Bíblia é atual. No capítulo 22 de Jeremias, o profeta adverte os líderes para que não oprimam o povo, para que não derramassem sangue inocente. O Rei Josias governou Judá com sabedoria, mas seus filhos não. Ouça.