Base de hoje é o capítulo do Livro de Jeremias

Nota do EDITOR

Por meio do profeta Jeremias, Deus diz belíssimas palavras de ânimo e esperança ao povo de Judá que está em estado de pânico no cativeiro. O Senhor tranquiliza o povo mostrando que toda a crueldade retornaria aos captores, assim como é a na vida. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida.