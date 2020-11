Base de hoje é o livro de Jeremias no capítulo 32

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

No podcast desta sexta-feira (27), o livro 32 de Jeremias narra um episódio interessante e que reproduz o cotidiano atual O profeta comprou uma propriedade, mesmo sabendo que os babilônios estavam prestes a invadir a terra. Deus usou esse episódio para ensinar uma lição: quando Ele faz promessas, também garante que elas se cumpram. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.