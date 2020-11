Deus tem provado seu amor para com a humanidade

O céu que vemos hoje não é o mesmo que veremos daqui a algumas horas. Tudo muda, só não o amor de Deus. Ouça o podcast desta quarta-feira (18) na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, sobre o capítulo 23 do Livro de Jeremias.