O pastor Josué Almeida continua a meditação em sequência da Bíblia Sagrada

Nota do EDITOR

No podcast desta quinta-feira (12), o pastor Josué de Almeida continua a leitura da Bíblia em sequência, um capítulo por dia, agora chegando a Jeremias 17. Nesta passagem, o profeta usa um contraste para demonstrar a realidade dolorida do povo de Judá, uma das 12 nações de Israel. Bendito é aquele que confia mais no Senhor. Ouça.