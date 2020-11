Deus vai restabelecer a ordem para quem sofre opressão e injustiça

Deus faz uma apaixonada defesa em prol da justiça, da honestidade e da compaixão, como sendo uma obrigação das lideranças que governam. Essa é uma das lições do capítulo 21 de Jeremias no podcast desta segunda-feira (16), na voz e análise do pastor Josué de Almeida. Ouça