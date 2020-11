Base da meditação de hoje é o capítulo 28 do Livro de Jeremias

O podcast de meditações bíblicas chega nesta segunda-feira (23) ao capítulo 28 do Livro de Jeremias. O pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, faz uma grande reflexão sobre as falsas profecias. Ouça.