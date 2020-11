Base de hoje é o capítulo 35 de Jeremias

No podcast de meditações bíblicas desta segunda-feira (30), o pastor Josué de Almeida chega ao capítulo 35 do Livro de Jeremias, um dos profetas mais influentes do antigo Testamento. Deus explica sua indignação com o povo levado ao cativeiro. O nosso estilo vida se baseia na Palavra de Deus? Ouça a análise desse capítulo.