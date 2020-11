A leitura da Bíblia com análise chega hoje ao capítulo 24 do Livro de Jeremias

No podcast de meditações bíblicas desta quinta-feira (19), Deus mostra que mesmo em época de corrupção, existem pessoas que se mantém fieis a seus ensinamentos. A leitura e análise da Bíblia chega hoje ao capítulo 24 do Livro de Jeremias, na condução do pastor Josué de Almeida. Ouça.