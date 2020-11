A base de hoje é Jeremias 29

No podcast desta terça-feira (24), o pastor Josué de Almeida continua a leitura da Bíblia, capítulo por capítulo, chegando a Jeremias 29, onde o profeta envia uma carta aos exilados na Babilônia. Nada de compara a poder voltar para casa, e Deus avisa: Me invocareis, e Me achareis quando Me buscares de todo o coração. Ouça.