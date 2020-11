Polícia Civil impede distribuição de 18 kg; drogas valem R$ 500 mil

Carregamento estava dentro de uma casa localizada no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá. Uma mulher e um homem foram presos.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá apreendeu um carregamento de drogas avaliado em meio milhão de reais que havia chegado a Macapá algumas horas antes e estava pronto para ser distribuído na cidade. Um homem e uma mulher terminaram presos.

O flagrante foi feito pela equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE). A droga estava dentro de uma casa localizada na Avenida Acelino de Leão, no Bairro Buritizal, zona sul da capital. No total, foram 18 kg de drogas: 10 kg de skank, 7 kg de crack e 1 kg de cocaína.

Segundo o delegado Sidney Leite, chefe da DTE, a investigação avançou com a prisão no Estado do Rio de Janeiro, de um traficante conhecido como Loirão, que comandaria o tráfico de drogas no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá.

“A partir da prisão dele, começamos a identificar quem são essas pessoas que trabalham com ele, como sócios, os transportadores e hoje flagramos um deles com essas drogas”, detalhou o delegado.

Segundo ele, o entorpecente havia chegado a Macapá esta madrugada, do Estado do Pará.

“Os agentes da DTE sabiam que a droga poderia ser entregue nessa casa, por um traficante chamado ‘El Patrão’, que conseguiu fugir antes da abordagem. Mas pegamos a sócia do grupo que atua na distribuição da droga e o dono da casa, que estava guardando o produto. Cada pacote desse já tinha dono, os tabletes são de cores diferentes para identificar para quem seria entregue, é assim que eles fazem”, informou Leite.

Um homem, dono da residência onde a droga foi achada dentro de uma mala, e uma mulher, reincidente na mesma prática, foram presos.

Bangú

A polícia não divulgou o nome do traficante Loirão, mas o portal SelesNafes.Com apurou que ele é Rogério Pimentel, que está preso no Rio de Janeiro, no presídio de Bangú, desde o dia 25 de setembro.

Ele foi preso na Cidade de Cabo Frio (RJ) por policiais da 126ª DP. Na ocasião, em um dos celulares apreendidos pelos policiais com Rogério Pimentel, estariam ordens explícitas para os seus funcionários do tráfico em Macapá, coordenadas específicas para distribuição de drogas no Bairro do Buritizal, um dos mais populosos da capital amapaense.