Polícia identifica manifestante que queria usar coquetéis molotov em protestos

BLECAUTE NO AMAPÁ

BLECAUTE NO AMAPÁ

Em postagem, jovem de 23 anos mostrava como bomba podia ser fabricada

Compartilhamentos

Um jovem de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi indiciado pelo crime de incitação ao crime pela Polícia Civil do Amapá. De acordo com as investigações, ele estava estimulando nas redes sociais o uso de coquetéis molotov nos atos contra o apagão.

O indiciamento ocorreu na última sexta-feira (13). O incentivo ao uso desse artefato caseiro, que pode provocar incêndios e graves ferimentos, foi postado em grupos de WhatsApp. Numa das postagens, ele enviou um link que ensinava como montar o coquetel.

A pedido da Delegacia Geral de Polícia, a 6ª Delegacia de Polícia abriu inquérito e identificou o jovem, que confessou ser o autor da postagem durante depoimento.

“Pessoal queria fazer manifestação e incendiar casas de determinados políticos aqui no Amapá. A liberdade de expressão e de reunião é garantida, desde que seja de forma pacífica. Atos de vandalismo e destruição ou até ferir pessoas não podemos permitir”, explicou o delegado Leandro Leite, que investigou o crime.