Polícia suspeita que venda de roupas era fachada de traficante

Suspeito já havia sido preso pelo mesmo crime

Por OLHO DE BOTO

Um homem identificado como Daniel dos Santos Ferreira, de 33 anos, foi preso na sexta-feira (27), depois que a PM encontrou 24 porções de drogas dentro da residência onde ele mora, na Travessa Guanabara, no Bairro do Pacoval, em Macapá.

De acordo com o sargento John, do 6º BPM, as 17 porções de maconha e 7 de cocaína estavam escondidas em um dos quartos da casa, debaixo de uma cama.

Também foram apreendidas algumas peças de roupas novas que ele alegou ter comprado para revender, após receber de um fornecedor de Fortaleza (CE).

“Ele usa a própria residência, e estava vendendo camisas. Há suspeita de que as camisas sejam de procedência duvidosa. É provável que a venda das roupas era uma fachada”, comentou o sargento John.

Vatapá, como é conhecido o suspeito, já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime, porém, em audiência de custódia, foi decidido pela prisão no regime aberto domiciliar, mediante uso de tornozeleira eletrônica.

Desta vez, a polícia acredita que a justiça o encaminhará ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

“Ele alegou que a droga não era dele, e que era apenas um usuário. Deu a versão dele dos fatos acompanhado de advogado, mas vimos indícios de tráfico. Por isso, será levado para a audiência de custódia”, comentou o delegado Leonardo Alves.