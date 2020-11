Policiais salvam criança que sufocava durante apagão

Os militares fizeram procedimentos de primeiros socorros na criança duas vezes antes de chegar a uma unidade de saúde, a 35 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPRu) salvaram a vida de uma criança de pouco mais de um mês de vida que estava sufocando. A emergência ocorreu em meio ao apagão que atingiu 13 municípios do Amapá, incluindo Mazagão, onde o caso ocorreu, a 35 km de Macapá.

Segundo relatos da equipe, formada pelo cabo Adriel Costa e pelos soldados Esdras e Torres, a cidade estava no escuro quando o pai da criança chegou desesperado à sede do 13º Batalhão, pedindo a ajuda dos policiais para levar a criança até o hospital do município, porque não tinha condições de levá-la com rapidez. Eram 22h30 do terceiro dia de apagão.

Imediatamente, os policiais militares deslocaram-se até a residência da criança e perceberam que ela não respirava e estava com as vias respiratórias obstruídas. Ela já estava ficando roxa. Nesse momento, decidiram executar uma manobra que salvaria a vida dela.

Os militares usaram técnicas de primeiros socorros para fazer com que a criança expelisse o líquido que estava obstruindo as vias nasais. Estabilizada, ela foi levada na viatura até o hospital do município.

No entanto, durante o caminho, mais uma vez passou mal e os policiais precisaram executar novamente os primeiros socorros, que garantiram a estabilização da respiração da criança.

No hospital, o médico André Colares, confirmou que os procedimentos feitos pelos policiais foram fundamentais para salvar a vida do bebê, que é um menino.

Nesta quarta-feira (11), os policiais militares retornaram a casa da criança para acompanhar a sua recuperação.