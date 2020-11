Por falta de segurança, TRE pede adiamento da eleição em Macapá

Presidente do TRE cita atos de vandalismo incitados e coordenados por facções criminosas

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) pediu oficialmente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quarta-feira (11), o adiamento da eleição em Macapá. Num ofício, o presidente do tribunal o desembargador Rommel Araújo, cita atos de desordem pública e atuação de facções criminosas.

O pedido representa um recuo na posição do TRE, que na segunda-feira (9) chegou a assegurar que havia condições para a votação, tanto sanitárias como em relação ao fornecimento de energia.

No ofício, contudo, o presidente Rommel Araújo cita informações repassadas pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e o Exército acerca de atos de vandalismo coordenados por facções criminosas.

“Com efeito, através de grupos de WhatsApp, parte da população, que sofre com o desabastecimento de água e falta de energia elétrica, está sendo incitada à realização de queima de pneus em via pública, bem como a depredarem o patrimônio público”, diz trecho do documento.

Rommeu Araújo diz ainda que, por meio de grupos de WhatsApp, atos de protesto estão sendo convocados para o próximo domingo (15) em frente aos locais de votação, o que pode significar risco aos eleitores.

Além disso, o contingente da PM teria sido reduzido por conta de policiais afastados com a covid-19.

“Desta maneira, o Pleno do TRE-AP, em Sessão Administrativa convocada em caráter emergencial nesta data, resolveu solicitar ao TSE o adiamento das eleições no município de Macapá, até o restabelecimento regular da energia elétrica, prosseguindo normalmente o pleito nos demais municípios do Estado, já que nestes, a situação de segurança do eleitor poderá ser mantida sob controle, com o aparato de segurança atualmente disponível”.

O TSE ainda não respondeu ao ofício. O presidente, ministro Luís Roberto Barroso, chegou a convocar os macapaenses para comparecer às urnas.