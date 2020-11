Prefeita é derrotada por 3 votos

Disputa foi acirrada entre Maria Orlanda e Breno do Miguel do Posto

Por SELES NAFES

Em nenhum município do Amapá a disputa pelo cargo de prefeito foi tão acirrada quanto em Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá. Na fronteira com a Guiana Francesa, extremo Norte do Brasil, a eleição foi definida por apenas três votos de diferença.

A candidata derrotada tentava a reeleição. Maria Orlanda (PSDB) tinha mais cinco concorrentes. O que prometia ser o maior oponente no cenário, o empresário Arthur do Areal (PSD), acabou ficando em terceiro lugar, com 17,65% dos votos.

Maria Orlanda teve 2.959 votos, ou seja, 25,71% do total, contra 2.962 votos, o equivalente a 25,73%, de Breno do Miguel do Posto (PRTB). Um detalhe: Breno é filho do antecessor de Maria Orlanda, Miguel do Posto (PDT).

Miguel do Posto é empresário bem-sucedido em Oiapoque. Mas, alvo de investigações e processos, decidiu sair da política, deixando espaço amplamente aberto para o filho, que tem apenas 28 anos e é bastante querido na cidade.

Maria Orlanda também acumulou problemas com a justiça e chegou a ser afastada do cargo a pedido da Polícia Federal, acusada de má-utilização de recursos para enfrentamento da covid-19.

Apesar de todo esse desgaste, a prefeita foi bem votada pela população, mas não o suficiente. Três pessoas a mais não gostaram a administração dela.