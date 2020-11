Prefeitura de Pedra Branca antecipa 13º salário

Município a 190 km de Macapá manteve os gastos públicos controlados, por isto, conseguiu a antecipação, que vai ajudar a movimentar a economia local.

A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari efetuou, nesta terça-feira (24), o pagamento da segunda parcela do 13° salário dos servidores municipais. A antecipação vem como forma de tranquilizar e reduzir a preocupação dos servidores com a questão financeira no atual cenário de pandemia do novo coronavírus.

Para o secretário Municipal de Administração, Eduardo Cantuária, a antecipação só está sendo possível graças ao trabalho criterioso da Prefeitura para garantir maior controle dos gastos. “O pagamento antecipado do 13º, que também é essencial para movimentar a economia, decorre do trabalho efetivo de gestão, revelado no equilíbrio das contas públicas, e também dos bons resultados na arrecadação”, destacou o secretário.

De acordo com Cantuária, diante do cenário de pandemia da Covid-19, a antecipação do 13º salário reafirma o compromisso do Executivo Municipal com o servidor público e o seu empenho em manter os serviços públicos em pleno funcionamento.

“Mesmo com a pandemia, o governo municipal vem trabalhando sem medir esforços por resultados em todas as áreas. Esse efeito é proveniente dos bons indicadores da arrecadação e do controle de gastos públicos, tornando possível o adiantamento do 13º, e os salários em dia do funcionalismo”, enfatizou.