Prêmio cultural paga até R$ 20 mil no Amapá

Edital foi lançado na última sexta-feira (27). Processo é conduzido pela Secult.

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) vai selecionar 300 trabalhos de artistas locais para fomentar o setor com R$ 4,5 milhões. É o Prêmio Siney Saboia, que vai pagar entre R$ 10 mil e R$ 20 mil para as categorias descritas no edital da premiação, que foi publicado na sexta-feira (27), no Diário Oficial do Estado (DOE).

As inscrições estarão abertas até o dia 11 de dezembro. É necessário ter cadastro no Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais (Seiic).

O objetivo do prêmio é selecionar 150 projetos solos e 150 trabalhos de grupos culturais dos 16 municípios do Amapá, para fomentar os projetos.

O edital exige que os concorrentes comprovem que exercem atividades artísticas por um período mínimo de 10 anos.

Uma comissão formada até oito curadores vai atribuir notas de 1 a 10 aos trabalhos, observando os critérios de trajetória do candidato, importância do projeto na comunidade onde se insere e contribuição com o processo de formação de plateia.

O resultado final do Prêmio Siney Saboia deve ser divulgado no dia 21 de dezembro.

Foto de capa: Alessandra Nohvais