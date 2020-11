Primeiras horas de eleição ocorrem sem problemas sérios nos 15 municípios

A ocorrência mais grave no início da votação foi falta de energia em um bairro de Laranjal do Jari

Por SELES NAFES

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), desembargador Rommel Araújo, fez uma avaliação das primeiras horas de votação nos 15 municípios onde estão sendo realizadas eleições para prefeitos e vereadores, e disse que não houve problemas graves em nenhum local de votação.

A ocorrência mais séria foi em Laranjal do Jari, no Sul do Amapá, onde um bairro ficou sem energia logo no começo da votação, mas o problema foi logo corrigido pela equipe da CEA. Em Laranjal, 28.372 eleitores estão aptos a votar. Em Santana, um homem foi preso pela Polícia Federal transportando cinco eleitores que chegaram de Gurupá (PA), no porto da cidade.

Com a eleição em Macapá adiada para os dias 13 e 27 de dezembro, o tribunal remanejou todo o efetivo de agentes de segurança para os 15 municípios onde estão funcionando 210 locais de votação com 672 seções eleitorais. São esperados 224 mil eleitores.

Os mesários estão usando máscaras e protetores faciais, além de álcool em gel que é aplicado nos eleitores logo na entrada da seção. Depois de usar a urna, o eleitor tem mais álcool em gel à disposição.

Em Santana, o maior colégio eleitoral do Amapá depois de Macapá, o presidente visitou locais de votação e avaliou que o processo está ocorrendo com ordem pública e segurança sanitária.

Ele também disse estar em contato com os juízes das demais zonas eleitorais e constatou que a mesma tranquilidade ocorre nas cidades e comunidades do interior.

“Tem energia em todos os municípios. Teve um pequeno problema em Laranjal, mas foi problema localizado. Não temos notícia, até agora, de que alguma urna precisou ser substituída. Eleição 100% tranquila. É como se fosse um dia normal de domingo”, comemorou.