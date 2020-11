“Prioridade nº 1 é a saúde”, diz prefeito eleito de Santana

Bala Rocha obteve 21.340 votos, o equivalente a 36,45% dos eleitores da cidade santanense, segunda maior população municipal do Amapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Aos 62 anos, o médico e ex-senador Sebastião Bala Rocha (PP), foi eleito o 13° prefeito da história de Santana, segunda maior cidade e colégio eleitoral do Amapá, distante 17 quilômetros da capital.

Bala rocha obteve 21.340 votos, o equivalente a 36,45% dos eleitores da cidade santanense, segunda maior população municipal do Amapá. Ele superou o atual prefeito, Ofirney Sadala, que terminou com 25,96% do eleitorado, 15.197 votos.

Bala acompanhou a apuração na casa de Antônio Nogueira, ex-prefeito de Santana e irmão da vice-prefeita eleita Isabel Nogueira (PT).

Logo ao confirmar o resultado, o prefeito eleito deu entrevista a jornalistas, onde reforçou as promessas de campanha e definiu as prioridades para o início do mandato, em 1º janeiro de 2021.

“Quero agradecer às famílias de Santana pela vitória. A prioridade nº 1 é a saúde. Como médico, vou melhorar o atendimento das unidades de saúde municipais”, asseverou.

Outro compromisso de campanha que ele confirmou após receber o resultado da eleição, é fazer intervenções de infraestrutura nas áreas baixas da cidade para evitar as inundações anuais no inverno. Também prometeu recuperar passarelas para moradores das áreas de ressaca.

Transição

Bala falou em iniciar um “ajuste financeiro” da Prefeitura de Santana já na transição do prefeito Ofirney para sua gestão que inicia em 1º de janeiro.

“Queremos conhecer a situação para implantar medidas necessárias ao equilíbrio fiscal, orçamentário e financeiro do município. Vamos pensar pra frente, vamos dar continuidade em obras que estiverem em curso”

Gestão

Bala já foi senador e deputado, mas a prefeitura de se Santana será a primeira experiência de gestão. Ele disse que montará uma equipe bastante técnica, sobretudo na área administrativa.

“Vou me cercar de bons técnicos para me auxiliar na melhoria da qualidade de vida da população santanense”, finalizou.