Programa Mais Visão será ampliado

Governador Waldez informou que destinou R$ 2 milhões para ampliação do programa por mais um mês.

Um aditivo de R$ 2 milhões do Tesouro Estadual deve estender por mais um mês o Programa Mais Visão, do Governo do Amapá, e permitir a realização de mais 2 mil cirurgias de catarata e pterígio em Macapá e Santana, onde os procedimentos vem sendo realizados.

A informação foi confirmada pelo governador Waldez Góes, nesta terça-feira (17) à noite, durante reunião no Palácio do Setentrião com coordenadores do Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos), entidade parceira que executa o Programa Mais Visão.

Com o recurso, as cirurgias serão prorrogadas até o dia 18 de dezembro. De acordo com a coordenação do programa, foram realizadas 7 mil intervenções cirúrgicas na primeira etapa que iniciou no dia 7 de setembro e foi feita com recursos de emenda parlamentar do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre.