Projeto de lei prevê crédito a consumidores em casos de apagão

A mesma propositura, que é do senador Lucas Barreto, permite que estados usem energia gerada em seus territórios em caso de emergência.

Compartilhamentos

Um projeto de lei que começou a tramitar no Senado Federal quer assegurar aos estados produtores de eletricidade, sobretudo através de hidrelétricas, o aproveitamento dessa energia local para suprir a necessidade de seus próprios territórios em casos de emergência. A proposta é do senador pelo Amapá Lucas Barreto (PSD).

Atualmente, a legislação que rege a matriz energética brasileira não permite esse tipo de uso, já que a energia gerada é vendida de um estado para o outro e distribuída através do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Segundo o parlamentar, a intenção é evitar desabastecimentos de energia elétrica como a que o Amapá enfrenta há 15 dias, período em que passou por dois apagões em 13 dos 16 municípios, além de racionamento com rodízio de energia – mesmo o estado tendo em seu território quatro Usinas Hidrelétricas em funcionamento.

“As empresas geradoras de energia elétrica devem assegurar aos estados produtores uma condição de segurança que, em situação de emergência, permitirá independência na utilização da energia gerada a partir das hidrelétricas situadas nos seus territórios, sem transferência de custo para o consumidor final”, detalhou o senador.

Subsídio aos amapaenses

A proposta também cria subsídio direto ao consumidor de energia elétrica no Amapá. Lucas Barreto explicou que o valor deste subsídio equivale ao consumo na forma de crédito direto, que se estenderá até o mês em que se der o completo restabelecimento dos serviços, compreendendo-se como a instalação de equipamentos, inclusive sobressalentes, que assegurem a estabilidade do sistema.

Ainda de acordo com a proposta, a sistemática de ressarcimento das distribuidoras estará a cargo da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

“Apresentei ontem [17], no Senado, projeto de lei que cria subsídio a todos os consumidores de energia elétrica do Amapá, sejam eles residenciais, comerciais ou industriais, que tiveram o suprimento de energia interrompido em razão do incidente ocorrido na subestação de Macapá”, reforçou o parlamentar.