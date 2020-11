Prorrogadas inscrições para apresentações artísticas; cachê chega a R$ 6 mil

Este ano, por conta da pandemia, a programação em Macapá e no interior ocorre pela internet, no mês de dezembro.

Por RODRIGO ÍNDIO

Celebrado anualmente em novembro, o mês da Consciência Negra em 2020 terá programação diferenciada e ocorrerá, excepcionalmente, em dezembro, devido à pandemia de covid-19.

As inscrições do edital, publicado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em parceria com a Secretaria Extraordinária de Políticas Afrodescendentes (Seafro), foram prorrogadas até a próxima quarta-feira, dia 25 de novembro.

São 120 vagas com valor do apoio financeiro de R$ 5 a 6 mil dependo da categoria. Segundo edital, o total de recursos destinados somente aos artistas será de R$ 640 mil.

Além da mudança de data, o evento coordenado pela Seafro promoverá shows culturais pela internet. As atrações estão sendo selecionadas pelo edital disponível no endereço https://secult.portal.ap.gov.br/.

Serão escolhidos grupos e artistas de categorias como marabaixo, batuque, capoeira, comunidades de terreiro, música com temática negra, hip-hop, dentre outros.

O secretário da Seafro, Aluizo de Carvalho, enfatiza que mesmo com a pandemia e o apagão, o evento irá ocorrer por sua tradição e representatividade cultural.

“A programação está sendo organizada para ocorrer em dezembro. Claro, a gente espera superar essa pandemia, sempre orienta as comunidades e população de forma geral a utilização da máscara, do álcool gel e de outros cuidados. Com certeza teremos um evento diversificado mostrando todos os elementos que constitui a cultura negra amapaense”, disse.