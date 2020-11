Se vencer, Bala não fará festa de comemoração, em respeito às vítimas da covid-19

Candidato votou por volta de 12h, acompanhando da esposa e militantes na Escola Municipal Iranilde de Araújo Ferreira, no Bairro Daniel, em Santana.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O candidato Sebastião Bala Rocha (PP) votou por volta de 12h, acompanhando da esposa e militantes na seção 200 da Escola Municipal Iranilde de Araújo Ferreira, no bairro Daniel, em Santana.

Cumprimentando eleitores, posou para fotos e falou com jornalistas. Ele indicou a saúde e as áreas baixas da cidade como sendo a prioridade do seu governo, caso seja vitorioso no pleito deste domingo (15).

“A prioridade é a saúde em primeiro lugar, e, também, as áreas baixas de Santana porque existem inundações. Ganhando a eleição, nós vamos começar o mandato no inverno, com chuvas fortes, então as primeiras ações serão nessas áreas”, declarou Bala.

Sem comemoração

O candidato também revelou que, caso eleito, não terá festa de comemoração, que é um compromisso seu com o povo de Santana em homenagem às vítimas da covid-19 no município.

Confiante, exaltou o trabalho que fez em campanha e acredita que vencerá a eleição, mesmo afirmando que respeitará o resultado que vier das urnas.

O candidato irá acompanhar a apuração na casa do ex-prefeito Antônio Nogueira, que é irmão da candidata à vice na chapa, Isabel Nogueira (PT).