Suspeitos são presos com cão de raça e cabos de fibra ótica

Um dos suspeitos travou luta com os policiais durante a abordagem

Por OLHO DE BOTO

Dois homens de 28 e 40 anos foram presos no Centro de Macapá quando transportavam um cão da raça husky siberiano e alguns metros de cabo de fibra ótica.

O flagrante ocorreu no início da madrugada desta terça-feira (24), durante patrulhamento de uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar na Rua Leopoldo Machado com Avenida Raimundo Alvares da Costa.

De acordo com o sargento John César, os 20 metros de cabo ótico haviam sido furtados horas antes da rede de uma operadora de telefonia e internet, o que teria deixado pelo menos 300 clientes da empresa sem os serviços.

O cão de raça, suspeito de ter sido furtado, também foi apreendido.

“Não tivemos contato no Ciosp com o proprietário do animal. O cão foi deixado no batalhão até que possamos fazer contato com a pessoa que é dona dele”, explicou o sargento.

Durante a abordagem, um dos suspeitos reagiu e os policiais precisaram usar de força para imobilizá-lo.

O caso foi comunicado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval, Anderson Silwan.