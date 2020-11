Tempestade deixou 40 pontos de alagamento em Macapá

As fortes chuvas deixaram causaram lentidão no trânsito, deixaram debaixo d’água pisos de casas e calçadas, além de outros prejuízos.

Por RODRIGO ÍNDIO

O temporal que atingiu Macapá no fim da tarde de domingo (22) deixou pelo menos 40 pontos de alagamento na cidade, informou a Defesa Civil Estadual. Os dados foram divulgados na tarde desta segunda-feira (23) enquanto a chuva voltava a cair na capital, após uma pausa pela manhã.

As fortes chuvas deixaram consequências nas vias da capital, causando lentidão no trânsito, deixando debaixo d’água pisos de casas, calçadas, fechamento do comércio, além de prejuízos patrimoniais nas regiões leste, oeste, norte e sul.

Até as 17h30 desta segunda-feira, dos 40 pontos de alagamento registrados junto ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), 9 ainda estavam em situação crítica.

Segundo a Defesa Civil, alguns alagamentos foram motivados pelo acúmulo de lixo despejado em locais impróprios, mas a grande maioria foi em pontos onde ocorreram ou ocorrem obras de saneamento básico e pavimentação.

O Corpo de Bombeiros do Amapá alerta a população a evitar contato com essa água, por conta de doenças e do risco de choque elétrico – já que muita fiação arrebentou com os ventos da tempestade.

O capitão Izídio Júnior, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, explicou como proceder em caso de emergência, caso novas chuvas voltem a cair em Macapá.

“Primeira coisa: a pessoa deve manter a calma para poder ter uma atitude com prudência. Depois disso, dependendo da gravidade, acionar logo o Corpo de Bombeiros, pelo 193. Primeiro: com aumento das águas deve se evitar ter contato. Segundo: ter cuidado com a parte elétrica em contato com essa água. Terceiro: nesse período tudo está enchendo, então os animais aquáticos estão se movimentando, por isso, dependendo da área onde você mora, você vai ter contato com cobras, arraias, moreias, poraquês e até ratos. Então, se deve procurar abrigo com sua família o mais rápido possível”, explicou Izídio Júnior.

Ele alertou, ainda, sobre os equipamentos domésticos.

“Como começou a chover, a pessoa desses pontos críticos pode tentar levantar seus moveis e teve tirar seus eletrodomésticos da tomada”, finalizou o capitão.

Qualquer pedido de ajuda pode ser feito pelo 193 ou 190.