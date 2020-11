Tiroteio termina com foragido morto

Conflito entre criminoso e policiais militares ocorreu na Ponte do Axé, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O foragido Jailler Pena Cordeiro, de 25 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (19), depois de confrontar uma equipe do 6º Batalhão, na Ponte do Axé, no Bairro Santa Rita, em Macapá.

De acordo com o major Pedro Davi, após ser denunciado, o criminoso, que já tem passagens por tráfico de drogas e roubo, resistiu à ordem de abordagem, e tentou fugir atirando contra os policiais. No revide, ele foi atingido e morreu no local.

“O Jailler e o seu irmão sempre atuaram aqui nesta área, cometendo crimes e se homiziando nesse local. O irmão dele também está foragido”, relatou o capitão Pedro Davi.

A arma usada pelo criminoso foi entregue no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.