Trabalhador morre após sofrer choque elétrico durante manutenção de rede

Sérgio Cley realizava manutenção na rede de distribuição da Vila de Tessalônica, no Km-40 da BR-210, área rural de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 50 anos morreu no fim da tarde de quarta-feira (18) após sofrer uma descarga elétrica quando realizava um serviço de manutenção na rede de distribuição da Vila de Tessalônica, no Km-40 da BR-210, área rural de Macapá.

De acordo com Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), Sérgio Cley Silva de Almeida era funcionário da empresa Consórcio Amapá Energia. Depois do choque, caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros.

A vítima ficou estirada em estado grave próximo da escada onde realizava o serviço. As equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e chegaram ao local por volta de 19h, mas nada puderam fazer. O trabalhador já estava morto.

Como o local é distante e de difícil acesso, os socorristas do Samu fizeram o translado do corpo para a Polícia Técnico Cientifica (Politec) do Amapá, em Macapá, para realização de perícia.