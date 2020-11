Traficante ataca policiais do Bope com terçado

Fato ocorreu no Bairro Infraero 2, na zona Norte de Macapá. Os militares mantiveram a calma e imobilizaram o suspeito, que guardava crack, maconha e cocaína.

Por OLHO DE BOTO

Militares da Companhia de Choque do Bope prenderam dois homens e apreenderam várias porções de drogas na madrugada desta quinta-feira (26), no Bairro Infraero 2, na zona Norte de Macapá. O flagrante ocorreu após uma denúncia anônima.

De acordo com o capitão Jonas Santos, durante a abordagem, um dos suspeitos pegou um terçado e avançou contra os policiais, que mantiveram a calma e conseguiram imobilizar o agressor.

“Fizemos uma primeira abordagem no endereço indicado pela denúncia anônima. O infrator preso neste endereço levou as equipes até outro local, onde haveria mais drogas. E, lá, os policiais se depararam com essa situação desse infrator que tentou resistir à prisão com um terçado. Os policiais usaram as técnicas adequadas e conseguiram conter o infrator sem precisar efetuar disparos”, avaliou o oficial do Bope.

Na busca pessoal, foram encontradas mais porções de crack, maconha e cocaína. A PM constatou, ainda, que o suspeito já tem uma vasta ficha criminal responde a 13 processos criminais, tendo passagens por furto, roubo, extorsão, ameaça e tráfico de drogas.

Ele e o comparsa foram apresentados ao delegado plantonista no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.