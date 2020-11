Traficantes marcam entrega de droga em estacionamento de supermercado

Ação policial apreendeu 2 kg de skank, uma arma e munições. Encontro ocorria na área subterrânea de supermercado de Macapá.

Após rastrear ordens vindas de dentro do presídio na zona oeste de Macapá, a equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) conseguiu descobrir a localização de uma entrega de drogas.

O flagrante ocorreu na tarde desta terça-feira (11), por volta de 13h30, dentro do estacionamento subterrâneo de um supermercado de Macapá. Três pessoas, uma mulher e dois homens, acabaram presas.

A polícia não revelou a localização do estabelecimento e nem os nomes dos envolvidos porque as investigações continuam.

Segundo o delegado Sidney Leite, titular da DTE, os agentes deram o bote certeiro no momento em que a mulher fazia a entrega de 1 kg de skank aos dois homens, com quem outro tablete, também pesando 1 kg, foi apreendido. Um deles carregava uma pistola 765, com munições de calibre 380.

“A droga pertencia a um interno do IAPEN que estava coordenando essa distribuição e vinha sendo investigado pela Polícia Civil. Esse apenado foi preso pela DTE no início desse ano pelo mesmo crime de tráfico de drogas e agora tem atuado de dentro da cadeia”, revelou o delegado.

Segundo ele, os três envolvidos atuam no tráfico de drogas a mando de uma facção criminosa.