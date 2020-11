Transformador que pode regularizar fornecimento inicia jornada para Macapá

Máquina está numa balsa que partirá hoje a noite de Laranjal do Jari para uma viagem de dois dias

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O transformador que poderá regularizar em definitivo o fornecimento de energia no Amapá deve partir hoje (13) a noite de Laranjal do Jari, em uma balsa, tão logo haja condições de maré para a navegação. A informação foi confirmada pela Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), uma das empresas que administra a subestação da Isolux, na BR-210.

De acordo com a empresa, a jornada será de dois dias até o Porto de Santana, onde equipes farão uma avaliação para determinar se houve alguma avaria durante o transporte. Depois disso, a máquina que pesa mais de 200 toneladas segue para a subestação da Isolux onde será montada num processo que poderá levar mais de uma semana para ser concluído.

“Somente depois dessas etapas, o transformador será testado e energizado. A instalação desse transformador assegura a estabilidade do transporte de energia para a distribuidora”, informou a comunicação social da empresa.

O Amapá entrou nesta sexta-feira (13) no 10º dia de apagão, com racionamento escalonado por bairros a cada 3 horas. No entanto, moradores de vários bairros estão relatando falhas no cumprimento das tabelas de rodízio por parte da CEA.