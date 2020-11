Transformador que pode tirar o Amapá do escuro começa a ser montado

CRISE DE ENERGIA NO AMAPÁ

Máquina que vai ajudar a normalizar o fornecimento de energia nos 13 municípios afetados pelo apagão chegou à subestação Macapá na noite de terça-feira (17).

O transformador que vai ajudar a normalizar o fornecimento de energia elétrica nos 13 municípios amapaenses afetados pelos apagões começou a ser instalado na subestação Macapá, da empresa LMTE/Gemini, que detém a concessão do serviço de rebaixamento de tensão entre as linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN) e a rede de distribuição estatal.

A máquina chegou à subestação onde ocorreu o acidente que provocou o primeiro apagão na noite de terça-feira (17). De acordo com a Assessoria de Comunicação da Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) a montagem iniciou já na manhã desta quarta-feira (18).

O equipamento pesa 200 toneladas e foi transportado por balsa da subestação de Laranjal do Jari – onde a empresa detém outra concessão de rebaixamento – até Macapá. O transporte durou 30 horas.

Ainda segundo a Ascom da LMTE/Gemini, após a etapa de montagem, o transformador será testado e energizado. A previsão é que ele esteja funcionando até o dia 26, quinta-feira da próxima semana.

Apagões

Desde o dia 3 de novembro, aproximadamente às 21 horas de uma terça-feira, os amapaenses convivem com a falta de energia, racionamentos e suas inúmeras consequências.

O primeiro apagão foi causado por um incêndio em uma subestação na zona norte de Macapá, de concessão federal, arrematada em um leilão da União e administrada por uma empresa privada, a Linhas de Macapá Transmissão de Energia (LMTE), pertencente ao Grupo Gemini.

Desde então, um transformador funciona improvisadamente no limite na subestação Macapá. Na noite de terça-feira (17), um novo apagão, de algumas horas de duração, voltou a deixar os 13 municípios no escuro.