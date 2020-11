TRE bate o martelo para nova data da eleição em Macapá

Dias do 1º e 2º turno (se houver) para o mês de dezembro foram escolhidos pelo pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá nesta sexta-feira (13).

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) decidiu, por unanimidade, no final da tarde desta sexta-feira (13), as novas datas da eleição para prefeito e vereadores de Macapá.

Em sessão virtual, os magistrados deliberaram o pleito para os dias 13 e 27 de dezembro, em 1º e 2º Turnos, respectivamente. O TRE agora encaminhará comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deve oficializar a decisão.

A deliberação do pleno do TSE havia deixado para o TRE indicar as novas datas. A ideia do presidente, desembargador Rommel Araújo, era que o 1º Turno fosse realizado dia 29 de novembro, mas essa é a data do 2º Turno no resto do país.

Por isto, o setor de Tecnologia da Informação levantou a impossibilidade de apurar os votos do 2º Turno de algumas cidades e do 1º Turno de Macapá.

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) comunicou ao TRE que em todos os municípios em que as eleições irão ocorrer o fornecimento de energia elétrica será durante o dia inteiro.

O comando da Polícia Militar também informou ao Tribunal que, com o adiamento das eleições em Macapá, 657 policiais estarão reforçando os municípios e a segurança na realização da eleição, o que favoreceu mais ainda a decisão unânime.