Tristeza: incêndio destrói mais uma casa durante vai e vem da energia

Chamas começaram quando a energia retornou. Motocicletas, mobília, roupas e dinheiro foram queimados

Por OLHO DE BOTO

Um incêndio destruiu completamente uma residência na comunidade de Ilha Mirim, no Bairro Infraero, na zona norte de Macapá. Segundo relatos, as chamas começaram logo após o retorno da energia, por volta da 1h desta quinta-feira (19).

A casa fica na Rua Shequiná. No momento do incêndio, apenas o filho do proprietário, de 26 anos, estava no local. Ele não ficou ferido, mas também não teve tempo de salvar as duas motocicletas e R$ 9 mil em dinheiro que estavam guardados na residência, além de máquina de lavar nova, eletrodomésticos, roupas, ferramentas e outros pertences.

Tudo foi destruído, fruto de 22 anos de trabalho de Wellington Médice, que hoje é motorista de aplicativo. Aliviado por ninguém ter se ferido, o motorista ficou desolado por ter perdido tudo.

Ele e a esposa estavam trabalhando quando foram avisados do incêndio. Na casa moravam o casal e dois filhos.

“Meu filho acordou a tempo e conseguiu pular a janela. Só salvou uma das motos e não conseguiu voltar para salvar o resto”, relatou.

“Um descaso com a nossa população. Eu já tinha trocado uma bomba que havia queimado, e agora perdi tudo. Documentos, tudo. Eu e minha família estamos apenas com a roupa do corpo. Um drama que não está acontecendo só com a gente. Agradecemos a Deus pelo meu filho, mas continuamos pagando pelo descaso das autoridades do nosso Estado”, acrescentou.

Caixinha

O dinheiro que estava guardado na casa era de uma caixinha de amigos, e seria rateada no fim do ano.

“Agora fiquei devendo também para os meus amigos”.

Além dos bens pessoais, todos os equipamentos da igreja adventista que a família faz parte foram queimados, incluindo um data-show e aparelhos de som. Eles eram guardados na casa de Médici porque o templo já havia sido alvo de ladrões.

O proprietário da casa rodou como mototaxista durante 22 anos, e morava há 17 anos na mesma residência.

“Estamos contando com Deus, contando com amigos”.

A solidariedade já começou. A família recebeu emprestada uma casa para ocupar enquanto não reconstrói o imóvel. 99161 9624 é o número para quem quiser colaborar com a família de Médici.

Oficialmente, este foi o terceiro caso de incêndio residencial durante o racionamento de energia. No último dia 13, no município de Mazagão, uma casa também foi completamente destruída. Ninguém ficou ferido. Dia 15, a casa de um carteiro foi completamente queimada no Bairro Ipê, também na zona norte.