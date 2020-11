Usinas térmicas são enviadas para reforçar geração no Amapá

Máquinas devem ser instaladas na próxima quarta (18)

Devem chegar neste sábado (14), em Macapá, duas balsas que partiram de Manaus (AM), na última quarta-feira (11), transportando usinas térmicas para reforçar a geração no Amapá. A informação foi confirmada pelo gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

As usinas foram compradas de forma emergencial pela Eletronorte e serão usadas na subestação da cidade de Santana e do Bairro Santa Rita, em Macapá.

A previsão é de que os geradores sejam instalados no máximo na próxima quarta-feira (18).

As informações foram passadas pelo próprio diretor-presidente da Eletronorte, Roberto Parucker ao presidente do Congresso.