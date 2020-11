Vereador mais votado da história de Itaubal visitou 17 comunidades de barco

Adilson Ramos é servidor do Estado, e iniciou pré-campanha há mais de um ano

Por SELES NAFES

Dos nove parlamentares que concorriam à reeleição no município de Itaubal, uma das cidades mais carentes do Amapá, apenas dois conseguiram renovar os mandatos. A maioria da população decidiu eleger novos nomes, como do professor Adilson Ramos (PP), de 37 anos, que acabou sendo o mais votado da história do município, com 282 votos.

Itaubal fica a 120 km de Macapá e concentra grande parte das plantações de soja do Amapá. No entanto, a atividade é mecanizada e gera poucos empregos. O município tem 7,3 mil eleitores, e coleciona enormes problemas sociais, especialmente a falta de renda.

Adilson Ramos, que é formado em tecnologia da informação e professor de letras com habilitação em inglês, é servidor do grupo de gestão do governo do Estado. Em 2019, decidiu entrar na política e iniciou a pré-campanha em julho do ano passado, especialmente de barco.

“Fui o único candidato que visitou 17 comunidades do nosso município. Me chamam até de vereador ribeirinho. Nosso município é o mais pobre. Falta muita coisa. Acho que Itaubal acordou”, comenta ele.

“Nossa campanha defendemos o interesse pelo anseio da população, defendemos uma maior atenção para a região ribeirinha, saúde, agricultura, cultura, esporte e lazer. Visitamos todas as localidades da região ribeirinha que anos e anos são esquecidas pelos políticos”, concluiu.

O recorde de votos em Itaubal era de uma vereadora (280 votos) na eleição de 2016.