Waldez propõe emendas integradas entre bancadas do Norte

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), defendeu uma estratégia que inclui a apresentação integrada de emendas de bancadas parlamentares da Região Norte. Foi durante reunião do Conselho da Amazônia Legal, conduzida pelo vice-presidente Hamilton Mourão com participação dos demais governadores.

Além das emendas, o governador propôs ações de zoneamento econômico e ecológico, cadeias produtivas e bioeconomia.

O objetivo dos governadores era pautar ações de planejamento estratégico no conselho. Foram discutidos projetos elaborados por técnicos dos nove estados da região que já foram apresentados a parceiros brasileiros e de outras nações que tratam de zoneamento ecológico e controle de desmatamento, além de bioeconomia. A intenção era ganhar o apoio do conselho.

“Estou disponibilizando esses dois projetos do Consórcio da Amazônia. São propostas amazônidas de desenvolvimento, responsabilidade ambiental, infraestrutura integrada, bioeconomia, governança territorial e ambiental”, disse o governador.

Mourão informou que vai reativar o Comitê de Zoneamento Econômico e Ecológico, e garantiu que a Operação Verde Brasil será prorrogada até abril de 2021.

“Queremos avançar em projetos de desenvolvimento da Amazônia respeitando as características de cada estado”, afirmou.