Zampa será velado e sepultado nesta terça

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Promotor será levado na sede do MP

Por SELES NAFES

O corpo do promotor de justiça Eraldo Zampa será velado e sepultado, na tarde desta terça-feira (17), em Macapá. Ele morreu no último domingo (15) de complicações da covid-19.

O velório foi marcado para às 14h no prédio sede do Ministério Público do Amapá, no Bairro do Araxá, zona sul da capital. Às 17h, ele segue em cortejo para o cemitério São José.

O MP informou que haverá controle de pessoas e cuidados sanitários em função da covid-19. Como o promotor já estava curado da doença, foi possível realizar o velório por não haver risco de contaminação.

O promotor teve uma parada cardíaca após um procedimento para estancar um sangramento interno. Ele estava internado numa UTI em Brasília para onde foi levado após desenvolver sintomas severos da covid.

O promotor tinha 64 anos e era do primeiro concurso do MP. Ele estava prestes a se aposentar após quase 30 anos de serviços prestados. Deixou esposa e um casal de filhos.