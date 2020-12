13° salário: PM reforçará comércio, mas pede atenção do público

Nesta quinta-feira (3), dia de pagamento do 13º dos servidores estaduais, haverá reforço nas áreas comerciais dos municípios, principalmente de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Na próxima quinta-feira (3) será dado início a um esquema de reforço na segurança pública do Amapá, nas áreas comerciais dos municípios, principalmente de Macapá.

A proposta é prevenir e diminuir índices de assaltos, por causa dos pagamentos do 13° salário e das compras de fim de ano.

De acordo com o comandante geral da Polícia Militar, coronel Paulo Matias, a ação ainda não é a tradicional Operação Papai Noel, que normalmente tem início no fim de novembro e ocorre de forma conjunta com outros órgãos.

Este ano, por conta da mudança nas datas das eleições municipais em Macapá e em decorrência do apagão, a operação só terá início na próxima semana e seguirá até janeiro.

Nesta época de final de ano, rotineiramente, registram-se um aumento de crimes, sobretudo roubos e furtos, devido ao alto fluxo de pessoas nos centros comerciais dos principais municípios do Amapá.

“Além de Macapá, Oiapoque, Laranjal do Jari e Pedra Branca também receberam atenção especial, que são comércios mais fortes, com grande movimentação financeira e de vendas”, explicou Paulo Matias.

Por isto, a polícia também pede atenção da população que vai às compras. O coronel deu algumas dicas:

“É importante que as pessoas tomem os cuidados necessários. Pessoas idosas devem evitar de ir ao banco sacar dinheiro sozinhas, não aceitar ajuda de quem não conhece para usar os caixas eletrônicos, tomar cuidado com bolsas, porta-cédulas, dentro de lojas cheias, mulheres devem colocar as bolsas tiracolo sempre pra frente, mantê-las fechadas o tempo todo. Atenção total. E se verem alguma situação de crimes, acionar os nossos policiais que estrão espalhados em pontos estratégicos”, alertou o comandante.

A PM também irá intensificar o trabalho para as eleições municipais em Macapá, que ocorrem este final de semana.

Foto de capa: Rodrigo Índio/SN