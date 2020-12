2º turno terá Josiel e Furlan

Quando a apuração chegou a 77,52%, Furlan ultrapassou Capi. No final, o médico garantiu sua ida ao 2º Turno das eleições em Macapá com 32.369 votos.

A votação deste domingo (6) confirmou o que apontavam as pesquisas para o 1º turno das eleições para prefeito de Macapá, com Josiel Alcolumbre (DEM) indo ao 2º turno na ponta da disputa e uma acirrada briga pela segunda vaga.

Candidato da situação, apoiado pelo atual prefeito Clécio, governador Waldez Góes e presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Josiel terminou a votação em primeiro lugar, com 59.511 votos, 29,47 % dos votos válidos.

A emoção na apuração ficou mesmo por conta da segunda colocação. Desde o início João Capiberibe ficou na vaga para o 2º Turno, seguido de perto por Dr. Furlan (Cidadania) e Patrícia Ferraz (Podemos). Capi se manteve na segunda colocação até 63,73% das urnas apuradas.

Quando a apuração chegou a 77,52%, Furlan ultrapassou Capi. No final, o médico garantiu sua ida ao 2º Turno das eleições em Macapá com 32.369 votos (16,03%). Capi terminou em terceiro, com 30.150 votos (14,94%), seguido de Cirilo Fernandez (PRTB), que teve 23.588 votos (11,68%).

Patrícia Ferraz obteve 22.761 votos (11,27%). Paulo Lemos (PSOL) terminou com 7.998 votos (3,96%), depois Haroldo Iram (PTC) com 4.022 votos (1,99%), seguido por Professor Marcos, que teve 3.075 votos (1,52%). Gianfranco Gusmão (PSTU) ficou em último com 1.243 votos (0,62%). Sub judice, Guaracy teve 17.182 votos (8,51%).